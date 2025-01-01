Меню
The Scarlet Men
Билеты от 500₽
Киноафиша The Scarlet Men

The Scarlet Men

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Возвращение Михаила Аблямитова и The Scarlet Men в Москву

Год назад вы просили, и вот они снова здесь! Михаил Аблямитов и его группа The Scarlet Men приезжают в Москву прямиком из Петербурга. Михаил Аблямитов – яркий блюзовый гитарист и вокалист, известный как лидер нашумевшего квартета The Scarlet Men.

Творческий путь и достижения

Как представитель школы традиционного блюза, Аблямитов знаменит сотрудничеством с одним из старейших блюзовых коллективов северной столицы «Forrest Gump и дядя Миша» под руководством Михаила Чернова, а также с участником Ленинградского рок-клуба — группой «Камикадзе» (Андрей Митрошин) и легендарным барабанщиком Сергеем Наветным (Сплин). В его послужном списке также сотрудничество с московским исполнителем Михаилом Гладковым в проекте Питер-Москва.

The Scarlet Men: История успеха

The Scarlet Men, основанная в 2016 году, быстро завоевала популярность в блюзовом сообществе северной столицы благодаря своим огненным выступлениям и аутентичному саунду, вдохновленному Америкой второй половины XX века. Музыка группы уникально сочетает деликатность ритм-н-блюза и фанка 60-х, драйв электрического блюза 80-х и эмоциональность самых ранних блюзов.

Специальный гость на выступлении

В этот раз вместе с The Scarlet Men на сцену Ритм-Блюз Кафе поднимется специальный гость – электроорганист Петр Шурканцев, участвующий в проектах Fedor Kruglov Trio (Москва) и Blues Buzz (Санкт-Петербург). Игра Петра в коллективе создает уникальную атмосферу блюзового звучания с тембрами, знакомыми всем любителям старых блюзовых пластинок.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением от Михаила Аблямитова и The Scarlet Men в Ритм-Блюз Кафе!

2 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 500 ₽

