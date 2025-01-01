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Киноафиша The Prodigy Tribute Show

The Prodigy Tribute Show

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Энергия The Prodigy на сцене: Трибьют от Rock Mania

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному опыту! Трибьют-группа Rock Mania представляет уникальный проект, который объединяет магию британских электронщиков The Prodigy и драйв настоящего рок-концерта. Это событие не оставит равнодушным ни одного поклонника их творчества.

Живое исполнение легендарных хитов

На концерте вы услышите все самые известные композиции The Prodigy, исполненные вживую. Группа сохраняет оригинальный вайб, добавляя свежие рок-аранжировки, что делает каждое выступление поистине уникальным. Танцевальные биты, сочетание жестких гитарных рифов и дух рейва создадут атмосферу, которая взорвет ваш мозг!

Непередаваемая энергия

Невероятная энергия живого выступления заставит ваши тела двигаться в ритме, как никогда прежде. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу!

Дата и место проведения

Не пропустите этот уникальный концерт! Подробности о дате и месте проведения ищите на официальных ресурсах группы. Ждем вас на выступлении, которое запомнится надолго!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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