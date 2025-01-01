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The Phantom of the Opera
Киноафиша The Phantom of the Opera

The Phantom of the Opera

Звуки легендарного мюзикла под сводами старинного собора 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия «Призрака Оперы» в Петербургском соборе

В этом сезоне Вас ждет невероятный концерт в стенах исторического собора Яани Кирик, где музыка из знаменитого мюзикла «The Phantom of the Opera» Эндрю Ллойда Уэббера будет исполнена солистами петербургских оперных театров на языке оригинала. В сопровождении струнного ансамбля и величественного органа, зрители смогут пережить атмосферу таинственного Парижа середины XIX века, погрузиться в мрачную и прекрасную историю Призрака Оперы.

История о любви и мистике

Мюзикл, основанный на романе Гастона Леру, рассказывает о талантливой певице Кристине Даэ, которая становится объектом одержимости таинственного и обезображенного музыкального гения. Это история о любви, о том, как даже самое черствое сердце может стать мягким и добрым. Сюжет, исполненный драматизма, вдохновляет на размышления о природе человеческих чувств и их силы.

Невероятная атмосфера и исполнение

Концерт в Яани Кирик предложит зрителям не только музыкальные произведения, но и уникальную атмосферу старинного собора, идеально подходящего для воспроизведения атмосферы готического Парижа. Звук органа, дополняемый великолепными голосами солистов, оживит сцену этого загадочного мюзикла, наполненного волнующими мелодиями.

Исполнители

  • «Ауэр-квартет» – лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, участники международных фестивалей.
  • Кирилл Зиборов (контрабас) – солист оркестра «Дивертисмент», лауреат премии «Чистый звук».
  • Любовь Штарк – вокал, лауреат международных конкурсов и участница группы «Сестра Петра».
  • Ираида Николаева (меццо-сопрано) – вокал.
  • Вячеслав Рязанов (баритон) – солист Мюзик-Холла и других театров.
  • Валентин Князев (тенор) – солист Мюзик-Холла и Балтийского Дома.
  • Мария Лобецкая – орган, лауреат международных конкурсов и мастер искусств.

Незабвенные эмоции от великого мюзикла и органа

Музыка «Призрака Оперы», исполненная в такой невероятной обстановке, подарит вам незабываемые впечатления и оставит след в сердце. Не упустите возможность стать частью этой уникальной музыкальной истории.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera

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