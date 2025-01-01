Магия «Призрака Оперы» в Петербургском соборе

В этом сезоне Вас ждет невероятный концерт в стенах исторического собора Яани Кирик, где музыка из знаменитого мюзикла «The Phantom of the Opera» Эндрю Ллойда Уэббера будет исполнена солистами петербургских оперных театров на языке оригинала. В сопровождении струнного ансамбля и величественного органа, зрители смогут пережить атмосферу таинственного Парижа середины XIX века, погрузиться в мрачную и прекрасную историю Призрака Оперы.

История о любви и мистике

Мюзикл, основанный на романе Гастона Леру, рассказывает о талантливой певице Кристине Даэ, которая становится объектом одержимости таинственного и обезображенного музыкального гения. Это история о любви, о том, как даже самое черствое сердце может стать мягким и добрым. Сюжет, исполненный драматизма, вдохновляет на размышления о природе человеческих чувств и их силы.

Невероятная атмосфера и исполнение

Концерт в Яани Кирик предложит зрителям не только музыкальные произведения, но и уникальную атмосферу старинного собора, идеально подходящего для воспроизведения атмосферы готического Парижа. Звук органа, дополняемый великолепными голосами солистов, оживит сцену этого загадочного мюзикла, наполненного волнующими мелодиями.

Исполнители

«Ауэр-квартет» – лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, участники международных фестивалей.

– лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, участники международных фестивалей. Кирилл Зиборов (контрабас) – солист оркестра «Дивертисмент», лауреат премии «Чистый звук».

(контрабас) – солист оркестра «Дивертисмент», лауреат премии «Чистый звук». Любовь Штарк – вокал, лауреат международных конкурсов и участница группы «Сестра Петра».

– вокал, лауреат международных конкурсов и участница группы «Сестра Петра». Ираида Николаева (меццо-сопрано) – вокал.

(меццо-сопрано) – вокал. Вячеслав Рязанов (баритон) – солист Мюзик-Холла и других театров.

(баритон) – солист Мюзик-Холла и других театров. Валентин Князев (тенор) – солист Мюзик-Холла и Балтийского Дома.

(тенор) – солист Мюзик-Холла и Балтийского Дома. Мария Лобецкая – орган, лауреат международных конкурсов и мастер искусств.

Незабвенные эмоции от великого мюзикла и органа

Музыка «Призрака Оперы», исполненная в такой невероятной обстановке, подарит вам незабываемые впечатления и оставит след в сердце. Не упустите возможность стать частью этой уникальной музыкальной истории.