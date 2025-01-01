В этом сезоне Вас ждет невероятный концерт в стенах исторического собора Яани Кирик, где музыка из знаменитого мюзикла «The Phantom of the Opera» Эндрю Ллойда Уэббера будет исполнена солистами петербургских оперных театров на языке оригинала. В сопровождении струнного ансамбля и величественного органа, зрители смогут пережить атмосферу таинственного Парижа середины XIX века, погрузиться в мрачную и прекрасную историю Призрака Оперы.
История о любви и мистике
Мюзикл, основанный на романе Гастона Леру, рассказывает о талантливой певице Кристине Даэ, которая становится объектом одержимости таинственного и обезображенного музыкального гения. Это история о любви, о том, как даже самое черствое сердце может стать мягким и добрым. Сюжет, исполненный драматизма, вдохновляет на размышления о природе человеческих чувств и их силы.
Невероятная атмосфера и исполнение
Концерт в Яани Кирик предложит зрителям не только музыкальные произведения, но и уникальную атмосферу старинного собора, идеально подходящего для воспроизведения атмосферы готического Парижа. Звук органа, дополняемый великолепными голосами солистов, оживит сцену этого загадочного мюзикла, наполненного волнующими мелодиями.
Исполнители
Незабвенные эмоции от великого мюзикла и органа
Музыка «Призрака Оперы», исполненная в такой невероятной обстановке, подарит вам незабываемые впечатления и оставит след в сердце. Не упустите возможность стать частью этой уникальной музыкальной истории.