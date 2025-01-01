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The Phantom of the Opera
Билеты от 3000₽
Киноафиша The Phantom of the Opera

The Phantom of the Opera

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Вечер великих мюзиклов в Храме Христа Спасителя

21 сентября 2025 года в 19:00 в уникальном пространстве Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится грандиозное музыкальное событие — концерт «Фантом Оперы при свечах». Под сводами храма в атмосфере тысячи свечей оживёт магия мирового мюзикла.

Чарующая атмосфера

Зрителей ждёт погружение в загадочную атмосферу, созданную симфонией художественного света, великолепной акустикой и мощью живого исполнения. В программе — хиты Эндрю Ллойда Уэббера, Джорджа Гершвина, а также жемчужины из любимых мюзиклов: Notre Dame de Paris, Кошки, Кабаре, Анна Каренина, Звуки музыки и других.

Звёзды на сцене

На сцене выступят лучшие вокалисты и звёзды российской музыкальной сцены:

  • Евгений Вальц — номинант премии «Золотая маска», звезда мюзиклов Иисус Христос — суперзвезда, Монте-Кристо, Кошки;
  • Оксана Костецкая — лауреат премии «Золотая Маска», солистка легендарных мюзиклов Норд-Ост, Красавица и Чудовище, Обыкновенное чудо, Алые паруса;
  • Игорь Балалаев — драматический актёр, номинант «Золотой Маски», исполнитель главных ролей в Notre Dame de Paris, Анна Каренина, Кошки;
  • Вера Кононова — автор проекта, сопрано, основатель фонда «Опера», ученица великого режиссёра Г.П. Анисимова, создатель культовых музыкальных перформансов.

Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение обеспечит Государственный Кремлёвский духовой оркестр. За пультом — Игорь Шевернев, заслуженный артист России, дирижёр с безупречным чувством стиля и страстью к красивейшим произведениям мировой сцены.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться бессмертной музыкой при свечах — там, где звук приобретает душу.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 3000 ₽

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