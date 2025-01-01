The Phantom of the Opera

21 сентября 2025 года в 19:00 в уникальном пространстве Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится грандиозное музыкальное событие — концерт «Фантом Оперы при свечах». Под сводами храма в атмосфере тысячи свечей оживёт магия мирового мюзикла.
Зрителей ждёт погружение в загадочную атмосферу, созданную симфонией художественного света, великолепной акустикой и мощью живого исполнения. В программе — хиты Эндрю Ллойда Уэббера, Джорджа Гершвина, а также жемчужины из любимых мюзиклов: Notre Dame de Paris, Кошки, Кабаре, Анна Каренина, Звуки музыки и других.
На сцене выступят лучшие вокалисты и звёзды российской музыкальной сцены:
Музыкальное сопровождение обеспечит Государственный Кремлёвский духовой оркестр. За пультом — Игорь Шевернев, заслуженный артист России, дирижёр с безупречным чувством стиля и страстью к красивейшим произведениям мировой сцены.
Не упустите возможность насладиться бессмертной музыкой при свечах — там, где звук приобретает душу.