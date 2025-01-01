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The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar
Билеты от 1000₽
Киноафиша The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar

The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир Эндрю Ллойд Уэббера

Судьба Эндрю Ллойд Уэббера была предопределена с самого рождения. Кем, как ни музыкантом, должен стать мальчик, чей отец Уильям - известный органист и композитор, а мать - пианистка!

С раннего возраста Эндрю увлекся театром, что впоследствии стало основой его успеха. Этот синтез музыкального и театрального искусств превратил его в знаковую фигуру в мире мюзиклов как в Европе, так и за океаном.

Знаменитые мюзиклы

На данный момент Эндрю Ллойд Уэббер написал тринадцать мюзиклов, среди которых особенно выделяются:

  • «Иисус Христос - суперзвезда» (1970 г.)
  • «Кошки» (1981 г.)
  • «Призрак оперы» (1986 г.)

Эти произведения стали классикой и легендой, их мелодии известны всем ценителям жанра. Мы предлагаем вам окунуться в удивительную магию знакомых арий и завораживающих образов.

Приглашаем на спектакль

Желаем вам провести время с пользой и удовольствием! Не упустите возможность насладиться непревзойденной музыкой Эндрю Ллойд Уэббера в живом исполнении.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

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