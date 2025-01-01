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The Maxanto
Билеты от 500₽
Киноафиша The Maxanto

The Maxanto

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыка от The Maxanto: поп-рок с оригинальным звучанием

Рок-группа The Maxanto была основана в 2020 году и с тех пор завоевала сердца слушателей своим уникальным стилем. Коллектив исполняет поп-рок с оригинальными текстами и мелодиями, что делает их музыку неповторимой.

Профессионализм и опыт

Музыканты группы — настоящие профессионалы своего дела, обладающие академическим образованием. Это позволяет им создавать качественные и запоминающиеся композиции, которые легко находят отклик у публики.

Достижения и концерты

На данный момент The Maxanto выпустила несколько полноформатных альбомов, доступных на популярных стриминговых платформах. В конце 2024 года группа провела яркий электрический концерт в Продюсерском центре Игоря Сандлера, который оставил яркие впечатления у зрителей.

Кроме того, музыканты активно выступают на небольших площадках в акустическом формате, что позволяет им ближе общаться с аудиторией и создавать атмосферу интимности и тепла.

Не пропустите!

Если вы хотите насладиться качественной музыкой и уникальными текстами, следите за анонсами концертов The Maxanto. Их выступления — это не просто шоу, это возможность погрузиться в мир эмоций и музыкальных открытий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
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20:00 от 500 ₽

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