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Билеты от 1000₽
Киноафиша The Maugleez

The Maugleez

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт The Maugleez в клубе Glastonberry

Приглашаем вас на незабываемый рок-концерт группы The Maugleez, который состоится в клубе Glastonberry. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки и живых выступлений.

О группе The Maugleez

The Maugleez – это известная рок-группа, которая завоевала популярность благодаря своим мощным мелодиям и ярким текстам. С момента своего основания в 2015 году, группа выпустила несколько успешных альбомов и провела множество концертов по всей стране.

Что ожидать на концерте

На концерте вы услышите как новые хиты, так и любимые песни из предыдущих альбомов. Группа обещает удивить зрителей уникальными аранжировками и живыми импровизациями. Это отличная возможность увидеть артистов в их лучшем свете!

Где купить билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба Glastonberry или в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

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