Концерт The Maugleez в клубе Glastonberry

Приглашаем вас на незабываемый рок-концерт группы The Maugleez, который состоится в клубе Glastonberry. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки и живых выступлений.

О группе The Maugleez

The Maugleez – это известная рок-группа, которая завоевала популярность благодаря своим мощным мелодиям и ярким текстам. С момента своего основания в 2015 году, группа выпустила несколько успешных альбомов и провела множество концертов по всей стране.

Что ожидать на концерте

На концерте вы услышите как новые хиты, так и любимые песни из предыдущих альбомов. Группа обещает удивить зрителей уникальными аранжировками и живыми импровизациями. Это отличная возможность увидеть артистов в их лучшем свете!

Где купить билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба Glastonberry или в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.