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The Marshmallows
Билеты от 1000₽
Киноафиша The Marshmallows

The Marshmallows

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Нескромное обаяние рок-н-ролла

Разрешите представить, на московской сцене — рок-н-ролльный коллектив в стиле 50-х годов. Если вы неравнодушны к пинап-постерам, ваше сердце замирает от шуршания пластинок с рокабилли, свингом и рок-н-роллом, и вы готовы услышать как хорошо знакомое ретро, так и современные хиты, стилизованные под эпоху Элвиса…

Очарование и стиль

Ну и, конечно, если вы не против провести вечер в компании очаровательных девушек, смело предпочитающих алую помаду и каблуки — добро пожаловать на вечеринку Marshmallows!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
29 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
28 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
19 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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7 сентября в 16:30 Glastonberry
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