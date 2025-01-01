The Marshmallows

Нескромное обаяние рок-н-ролла

Разрешите представить, на московской сцене — рок-н-ролльный коллектив в стиле 50-х годов. Если вы неравнодушны к пинап-постерам, ваше сердце замирает от шуршания пластинок с рокабилли, свингом и рок-н-роллом, и вы готовы услышать как хорошо знакомое ретро, так и современные хиты, стилизованные под эпоху Элвиса…

Очарование и стиль

Ну и, конечно, если вы не против провести вечер в компании очаровательных девушек, смело предпочитающих алую помаду и каблуки — добро пожаловать на вечеринку Marshmallows!