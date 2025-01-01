Первый сольный концерт The Limba в Москве

20 сентября в клубе 1930 Moscow состоится первый большой сольный концерт талантливого поп и R&B-исполнителя из Казахстана — The Limba. Этот артист уже завоевал сердца миллионов слушателей своими хитами, такими как «X.O», «Флиртуй», «Смузи», «Coco L’Eau», «На чиле», «maybe» и многими другими.

Фирменный стиль

The Limba отличается глубокими битами, завораживающим лёгким вокалом и проникновенными текстами. Его песни многократно попадают в чарты, занимая топовые позиции. В репертуаре артиста множество коллабораций с известными исполнителями, такими как MACAN, ЕГОР КРИД, ANDRO, Джиган и JONY. Каждая совместная работа становится настоящим событием в музыкальном мире, а сольные треки быстро становятся вирусными хитами.

Атмосфера вечеринки

На концерте в Москве вы сможете погрузиться в атмосферу незабываемой вечеринки этой осени. Не упустите возможность стать частью события, которое обязательно запомнится надолго!