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The Legendary Flower Punk. Юбилейный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша The Legendary Flower Punk. Юбилейный концерт

The Legendary Flower Punk. Юбилейный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт «The Legendary Flower Punk» в клубе 16 тонн

Не упустите возможность стать частью музыкального события, которое уже стало легендой! 24 ноября в клубе 16 тонн пройдет юбилейный концерт группы «The Legendary Flower Punk». Это мероприятие обещает быть незабываемым для всех поклонников панк-рока и живой музыки.

История группы

Группа «The Legendary Flower Punk» была основана в начале 2000-х и с тех пор завоевала сердца тысяч зрителей. Их уникальный стиль сочетает в себе элементы панка, рок-н-ролла и даже психоделической музыки. За свою карьеру музыканты выпустили несколько альбомов, которые стали настоящими хитами. Их музыка — это не только мощные ритмы, но и глубокие тексты, затрагивающие важные социальные темы.

Что ждать на концерте?

На юбилейном концерте группа представит как свои старые хиты, так и новые композиции, которые смогут удивить даже самых преданных фанатов. Ожидайте яркое шоу с необычными визуальными эффектами и мощной энергетикой, которую «The Legendary Flower Punk» всегда дарит своим зрителям.

Интересные факты

  • Группа активно сотрудничает с известными художниками, создавая уникальные обложки для своих альбомов.
  • «The Legendary Flower Punk» активно участвует в благотворительных акциях и поддерживает молодые таланты.
  • На концерте вы сможете увидеть специального гостя — известного музыканта, который выступит в качестве сюрприза!

Не пропустите!

Приходите на юбилейный концерт «The Legendary Flower Punk» в клуб 16 тонн и погружайтесь в мир музыки и энергии! Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба. Спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

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