The Label Project: Весь этот рок-н-ролл... Музыкальный перфоманс

Музыкальный перфоманс о рок-н-ролле

Эти ребята снова придумали кое-что новенькое! Приготовьтесь погрузиться в атмосферу становления рок-н-ролла и клубной жизни вместе с уникальным музыкальным перфомансом. На сцене прозвучат хиты таких легенд, как The Rolling Stones, Tina Turner, Shocking Blue, Cher, James Brown, Little Richard и Elvis Presley.

Зрителей ждут как оригинальные треки, так и авторские аранжировки, которые подарят новые эмоции от знакомых мелодий.

Настоящее винтажное оборудование

Используется настоящая аппаратура эпохи 60-70-х годов. Это не просто винтаж — это рефлексия на темы, которые волнуют людей до сих пор. На представлении в Красноярске зрители смогут ощутить дух времени и шум клубной жизни, словно вернувшись в прошлое.

Уникальные спецэффекты

Будьте готовы к рок-н-ролльным спецэффектам, которые поднимут настроение и создадут неповторимую атмосферу! Аналогов этому активному шоу в других городах России нет.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите и насладитесь музыкой, которая навсегда изменила мир!