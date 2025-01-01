Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Label Project: Весь этот рок-н-ролл... Музыкальный перфоманс
Киноафиша The Label Project: Весь этот рок-н-ролл... Музыкальный перфоманс

The Label Project: Весь этот рок-н-ролл... Музыкальный перфоманс

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный перфоманс о рок-н-ролле

Эти ребята снова придумали кое-что новенькое! Приготовьтесь погрузиться в атмосферу становления рок-н-ролла и клубной жизни вместе с уникальным музыкальным перфомансом. На сцене прозвучат хиты таких легенд, как The Rolling Stones, Tina Turner, Shocking Blue, Cher, James Brown, Little Richard и Elvis Presley.

Зрителей ждут как оригинальные треки, так и авторские аранжировки, которые подарят новые эмоции от знакомых мелодий.

Настоящее винтажное оборудование

Используется настоящая аппаратура эпохи 60-70-х годов. Это не просто винтаж — это рефлексия на темы, которые волнуют людей до сих пор. На представлении в Красноярске зрители смогут ощутить дух времени и шум клубной жизни, словно вернувшись в прошлое.

Уникальные спецэффекты

Будьте готовы к рок-н-ролльным спецэффектам, которые поднимут настроение и создадут неповторимую атмосферу! Аналогов этому активному шоу в других городах России нет.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите и насладитесь музыкой, которая навсегда изменила мир!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 5 декабря
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Lizer
16+
Хип-хоп
Lizer
2 ноября в 19:00 Circus
от 390 ₽
ЛёдЪ
12+
Рок Фолк
ЛёдЪ
4 декабря в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
от 1500 ₽
Субботний стендап
18+
Юмор
Субботний стендап
27 сентября в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше