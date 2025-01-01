Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Label Project: Disco Original. Музыкальное шоу о культуре диско
Киноафиша The Label Project: Disco Original. Музыкальное шоу о культуре диско

The Label Project: Disco Original. Музыкальное шоу о культуре диско

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Неповторимое диско-шоу: погружение в эпоху поп-музыки

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое перенесет вас в мир поп-музыки от 70-х до наших дней. Наше шоу - это не просто концерт, а настоящая танцевальная феерия, созданная для всех любителей хорошей музыки и безудержных танцев!

Хронология музыкальных шедевров

Сценарий спектакля выстроен в соответствии с хронологией главных событий в музыкальном мире, начиная с культовых хитов Donna Summer и Tina Turner до воспоминаний о таких звездах, как Eruption, Cher и Bee Gees. На нашем концерте прозвучат всемирно известные композиции, которые навсегда вошли в историю музыки.

Танцы - в центре внимания

Основное внимание в нашем шоу уделено танцам. Стиль диско, как и поп, был создан для того, чтобы радовать зрителей и заставлять их двигаться под ритмы музыки. Вы убедитесь в этом сами, оказавшись на нашем концерте, где каждая нота пробуждает желание танцевать!

Особая атмосфера и стиль

Для полного погружения в атмосферу диско-бума последней четверти XX века мы подготовили яркие костюмы и стильные декорации. Это не только визуальное зрелище, но и путешествие в прошлое, чтобы ощутить дух настоящей танцевальной подиумной эпохи.

Уникальные технологии

Наши музыканты выступают на винтажном оборудовании, что делает каждого исполнения особенным. Это шоу - настоящая жемчужина, уникальное эстрадное событие, не имеющее аналогов в России.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального приключения! Ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 28 ноября
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
19:30 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Gurude. Shambala
12+
Этно
Gurude. Shambala
9 декабря в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
Егор Свирский. Стендап-концерт
18+
Юмор
Егор Свирский. Стендап-концерт
29 ноября в 18:00 Пространство Yushin Brothers
от 1000 ₽
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
14 сентября в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше