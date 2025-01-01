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The Korea
Киноафиша The Korea

The Korea

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы The Korea в Санкт-Петербурге

Группа The Korea возвращается в родной Санкт-Петербург с большим сольным концертом! Это событие, которое не стоит пропускать, ведь музыканты представят не только свои лучшие хиты, но и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Программа концерта

В программе вечера ожидаются как знакомые мелодии, так и свежие треки, которые, возможно, станут новыми любимцами зрителей. Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным, что позволит каждому фанату найти что-то по душе.

Интересные факты о группе

Группа The Korea известна своим уникальным стилем и энергичными выступлениями. Она была образована в начале 2010-х годов и быстро завоевала популярность не только в России, но и за ее пределами. Их музыка сочетает в себе элементы рок и поп, а тексты песен затрагивают актуальные темы, близкие каждому слушателю.

Когда и где?

Не пропустите возможность увидеть любимую группу на живом выступлении! Концерт состоится в уютной атмосфере одного из лучших залов Санкт-Петербурга. Подробности о месте и времени выступления можно узнать в афишах и на официальных страницах группы.

Ждем вас на концерте The Korea, чтобы вместе насладиться незабываемыми моментами музыки и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»
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Классическая музыка
Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»
14 декабря в 22:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1400 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 августа в 19:15 Commode
от 790 ₽
Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром
0+
Живая музыка
Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром
9 августа в 19:00 Roof Place
от 1900 ₽
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