Спектакль The Kings of the dance

Короли танца: грандиозное шоу на сцене Геликон-оперы

Готовьтесь к незабываемому вечеру! В спектакле «The Kings of the Dance» зрителей ждут пять звездных пар, являющихся чемпионами мира и Европы. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для поклонников танца.

Музыкальное сопровождение

В ходе шоу вас порадует живая музыка в исполнении талантливой Мариам Мераборной в сочетании с джаз-бэндом Антона Румянцева. Музыка придаст особую атмосферу этому зрелищу!

Дополнительные развлечения

Кроме того, в программе выступления будет битбокс-группа CoffeetimeBand и шоу барабанщиков Vasiliev Groove. Убедитесь, что вы не пропустите эти захватывающие номера, которые сделают вечер незабываемым.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с антрактом. Приходите, чтобы насладиться энергией и страстью настоящих мастеров танца. Будет жарко!