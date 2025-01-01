Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Hogwarts Christmas Suite. Рождественская музыка из Гарри Поттера
Киноафиша The Hogwarts Christmas Suite. Рождественская музыка из Гарри Поттера

The Hogwarts Christmas Suite. Рождественская музыка из Гарри Поттера

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рождественское волшебство. Концерт в «Триумфе»

В преддверии Рождества и в сам праздник филармония «Триумф» приглашает вас на музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера. Симфонический ансамбль и хор исполнят любимые композиции из культовой серии фильмов, что позволит каждому зрителю почувствовать себя капелькой волшебства.

Для многих пересматривать «Гарри Поттера» в новогодние праздники стало доброй традицией, равной украшению елки или выбору подарков. В этом году «Триумф» решил создать атмосферу настоящего Хогвартса и с помощью магии музыки подарить зрителям неповторимые эмоции.

Музыкальная составляющая

Мы обратились к петербургскому композитору Георгию Федорову, известному своим вкладом в оперу «Похмелье» и авторству популярного Youtube-канала «Открытый музыкальный лекторий». Он стал создавать аранжировки для уникального симфонического проекта.

В проект вошел настоящий симфонический «Christmas ensemble», собранный из лучших музыкантов оркестра, включая валторну, кларнет, струнные и ударные инструменты, а также рояль.

Хор и дирижер

Особым шармом мероприятию придаст выступление хора «Kama Cantabile», который является лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Этот хор уже успел покорить сердца зрителей, выступая с Антоном Беляевым (Therr Maitz).

Следующий магнит для волшебства — талантливый оперно-симфонический дирижер и джазовый музыкант Денис Сон, который привнесет в концерт особую атмосферу и мастерство.

Концерт «The Hogwarts Christmas Suite»

В результате произошла настоящая волшебная алхимия: концерт «The Hogwarts Christmas Suite» в 15 частях на музыку из фильмов о Гарри Поттере. Эта музыка с первых нот унесет вас в мир магии, созданный Джоан Роулинг, и станет яркой частью ваших новогодних праздников.

Не упустите возможность стать частью этого магического события и погрузиться в атмосферу праздника и волшебства!

Купить билет на концерт The Hogwarts Christmas Suite. Рождественская музыка из Гарри Поттера

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
15:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 2000 ₽
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 2000 ₽
5 января понедельник
15:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 2000 ₽
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
26 октября в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Horus
16+
Хип-хоп
Horus
23 ноября в 19:00 Концерт-холл «Свобода»
от 1960 ₽
Дора
16+
Поп Рок
Дора
16 декабря в 19:30 Концерт-холл «Свобода»
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше