The Hogwarts Christmas Suite. Рождественская музыка из Гарри Поттера

Рождественское волшебство. Концерт в «Триумфе»

В преддверии Рождества и в сам праздник филармония «Триумф» приглашает вас на музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера. Симфонический ансамбль и хор исполнят любимые композиции из культовой серии фильмов, что позволит каждому зрителю почувствовать себя капелькой волшебства.

Для многих пересматривать «Гарри Поттера» в новогодние праздники стало доброй традицией, равной украшению елки или выбору подарков. В этом году «Триумф» решил создать атмосферу настоящего Хогвартса и с помощью магии музыки подарить зрителям неповторимые эмоции.

Музыкальная составляющая

Мы обратились к петербургскому композитору Георгию Федорову, известному своим вкладом в оперу «Похмелье» и авторству популярного Youtube-канала «Открытый музыкальный лекторий». Он стал создавать аранжировки для уникального симфонического проекта.

В проект вошел настоящий симфонический «Christmas ensemble», собранный из лучших музыкантов оркестра, включая валторну, кларнет, струнные и ударные инструменты, а также рояль.

Хор и дирижер

Особым шармом мероприятию придаст выступление хора «Kama Cantabile», который является лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Этот хор уже успел покорить сердца зрителей, выступая с Антоном Беляевым (Therr Maitz).

Следующий магнит для волшебства — талантливый оперно-симфонический дирижер и джазовый музыкант Денис Сон, который привнесет в концерт особую атмосферу и мастерство.

Концерт «The Hogwarts Christmas Suite»

В результате произошла настоящая волшебная алхимия: концерт «The Hogwarts Christmas Suite» в 15 частях на музыку из фильмов о Гарри Поттере. Эта музыка с первых нот унесет вас в мир магии, созданный Джоан Роулинг, и станет яркой частью ваших новогодних праздников.

Не упустите возможность стать частью этого магического события и погрузиться в атмосферу праздника и волшебства!