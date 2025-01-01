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The HeartDrinkers
Киноафиша The HeartDrinkers

The HeartDrinkers

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт «The HeartDrinkers» и «ПирАньИ» в Санкт-Петербурге

Не пропустите уникальную возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливых коллективов! В этом месяце на сцене выступят две яркие группы: «The HeartDrinkers» и «ПирАньИ».

«The HeartDrinkers»: Мастера современного блюза и рока

Группа «The HeartDrinkers» — это опытные участники авторских и кавер-коллективов Санкт-Петербурга. Они уже успели завоевать сердца зрителей на фестивалях в России, Норвегии и Финляндии. Это power trio, объединившееся ради одной цели — радовать поклонников современного блюза и рока своим неповторимым звучанием.

«ПирАньИ»: Альтернативный мейнстрим из Вологды

«ПирАньИ», основанная в 2004 году в Вологде, известна своим музыкальным стилем, который можно отнести к альтернативному мейнстриму. За годы своего существования группа приняла участие во множестве интересных проектов и выступила на одной сцене с такими известными именами, как Pleymo, The Psyke Project, HeadPlate и AFB.

Информация о концерте

  • Входной билет: 500 рублей
  • Специальные предложения: 50% скидка на коктейли для девушек
  • Вход для байкеров: свободный!

Приходите насладиться атмосферой живой музыки и уникальными выступлениями! Будем рады видеть вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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