The Hatters: юбилейный концерт в RED ARENA Сочи

В 2026 году группа The Hatters отметит 10-летие своего творческого пути и отправится в масштабный юбилейный тур по России. За это время коллектив прошел путь от небольших клубных концертов до sold out на крупнейших площадках страны, заняв законное место среди самых ярких представителей новой российской сцены.

Ничего не планируйте на 14 марта: сцена RED ARENA ожидает мощное музыкально-танцевальное шоу! The Hatters, основанная в 2016 году, известна своими хитами: Я делаю шаг , OST к фильму Пророк — Город поёт , Да со мной не просто , Танцы , а также другими узнаваемыми треками, которые стали фирменной визиткой группы. Их экспрессивный стиль и мощная энергетика создают уникальную атмосферу на концертах, где нет границ между сценой и залом.

История успеха

За 10 лет The Hatters успели:

собрать миллионы прослушиваний на стриминговых платформах;

выступить на крупнейших фестивалях страны, таких как Дикая Мята, Нашествие, Stereoleto, VK Fest;

представить новое звучание гимна ФК Зенит к столетнему юбилею клуба;

к столетнему юбилею клуба; сотрудничать с культовыми режиссёрами, включая Эмира Кустурицу, который снял клип на композицию Всё сразу .

Юбилейный концерт

Юбилейный тур The Hatters — это не просто серия концертов, а яркое шоу, подготовленное специально ко дню рождения коллектива. Зрителей ждут новые сценические решения, спецэффекты, любимые хиты и неожиданные музыкальные сюрпризы. Группа создаст программу, которая позволит фанатам заново пережить ключевые моменты десятилетней истории — от первых песен до новых мощных работ.

Готовы стать частью самого яркого события грядущей весны? Тогда ждем вас 14 марта в RED ARENA. Начало программы в 20:00, 16+.