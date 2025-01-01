Меню
The Hatters
Киноафиша The Hatters

The Hatters

16+
Возраст 16+

О концерте

Большой сольный концерт группы «The Hatters»

Группа «The Hatters» приглашает вас на свой масштабный сольный концерт, который обещает стать ярким музыкальным событием. Этот популярный коллектив известен своими уникальными стилями и энергичными выступлениями, завоевавшими сердца миллионов поклонников по всей России.

Зачем пойти на концерт?

Если вы любите поп-музыку и хотите провести непринужденный вечер в компании друзей или семьи, этот концерт именно для вас. Участники «The Hatters» представят множество своих хитов, а также новые песни, которые будут исполняться вживую. Это отличная возможность насладиться музыкой и атмосферой настоящего живого выступления.

Кому будет интересно?

Концерт станет отличным выбором для молодежи и семей с детьми от 12 лет. Здесь каждый найдет что-то для себя — и зажигательные ритмы, и душевные мелодии. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального события!

Интересные факты о группе

Группа «The Hatters» была образована в 2015 году и с тех пор зарекомендовала себя как один из ведущих исполнителей на российской музыкальной сцене. Их музыка сочетает элементы фолка, рока и попа, создавая уникальное звучание, которое завораживает слушателей.

Не пропустите шанс увидеть любимую группу вживую — это обещает быть незабываемым событием!

В других городах
Февраль
Март
24 февраля вторник
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2500 ₽
1 марта воскресенье
19:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 2500 ₽
9 марта понедельник
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 2500 ₽
27 марта пятница
19:00
ДИВС Екатеринбург, Олимпийская наб., 3
от 2500 ₽

