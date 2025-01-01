Новогодний концерт The Hatters в Санкт-Петербурге

2026 год станет юбилейным для группы The Hatters, и в лучших традициях они запланировали грандиозный концерт в клубе «Космонавт» в ночь с 31 декабря на 1 января. Это будет уникальное событие, которое нельзя пропустить!

Музыкальные хиты и неожиданности

Гостей вечера ожидают любимые хиты группы, неожиданные музыкальные сюрпризы и редкие концертные номера. Атмосфера радуги и веселья в фирменном стиле The Hatters создаст неповторимый драйв, а сцену заполнит энергия исполнителей.

Традиция загадания желаний

В новогоднюю ночь зрителей ждет не только музыка, но и традиция загадывания желаний под бой курантов. Подготовьте свои мечты, чтобы вместе с группой встретить 2026-й год, поющая в унисон с любимыми треками!

Когда и где

Сбор гостей стартует в 22:00 в клубе «Космонавт», а начало концерта запланировано на 23:00. Не упустите шанс стать частью новогоднего праздника в компании зажигательных артистов и единомышленников!