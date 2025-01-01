Меню
The Hatters
16+
Новогодний концерт The Hatters в Санкт-Петербурге

2026 год станет юбилейным для группы The Hatters, и в лучших традициях они запланировали грандиозный концерт в клубе «Космонавт» в ночь с 31 декабря на 1 января. Это будет уникальное событие, которое нельзя пропустить!

Музыкальные хиты и неожиданности

Гостей вечера ожидают любимые хиты группы, неожиданные музыкальные сюрпризы и редкие концертные номера. Атмосфера радуги и веселья в фирменном стиле The Hatters создаст неповторимый драйв, а сцену заполнит энергия исполнителей.

Традиция загадания желаний

В новогоднюю ночь зрителей ждет не только музыка, но и традиция загадывания желаний под бой курантов. Подготовьте свои мечты, чтобы вместе с группой встретить 2026-й год, поющая в унисон с любимыми треками!

Сбор гостей стартует в 22:00 в клубе «Космонавт», а начало концерта запланировано на 23:00. Не упустите шанс стать частью новогоднего праздника в компании зажигательных артистов и единомышленников!

Декабрь
31 декабря среда
23:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 10000 ₽

The Hatters The Hatters The Hatters

