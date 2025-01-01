Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Hatters
Киноафиша The Hatters

The Hatters

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт The Hatters: Новая волна рок-музыки

Группа The Hatters — это символ новой волны российской рок-музыки. Основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге, команда быстро завоевала популярность и заняла лидирующие позиции на отечественной сцене.

Успехи и достижения

На сегодняшний день The Hatters провели несколько успешных туров по России, выступая с аншлагами на крупнейших площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Они стали хэдлайнерами таких известных фестивалей, как VK Fest, Дикая мята, Нашествие, Алые паруса, Park Live и многих других.

Уникальный стиль и эксперименты

Группа уже успела сформировать свой уникальный стиль, который сочетает в себе элементы фолка и рока. Музыканты не боятся экспериментировать, что позволяет им удивлять слушателей. Их клипы собирают миллионы просмотров, а композиции бьют рекорды на стриминговых сервисах. Каждый новый релиз становится ярким и долгожданным событием для фанатов.

Интересные факты

Даже легендарный Эмир Кустурица не устоял перед харизмой группы и стал режиссером клипа на композицию «Всё сразу».

Не упустите возможность увидеть The Hatters вживую — это будет незабываемое шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 5 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 3200 ₽
Воронеж, 16 августа
Винзавод Воронеж, Кольцовская, 24д
20:00 от 3200 ₽

Фотографии

The Hatters The Hatters The Hatters

В ближайшие дни

16+
Рок
Канцлер Ги
7 сентября в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 1200 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
4 сентября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2800 ₽
Шоу «Южная импровизация»
18+
Юмор
Шоу «Южная импровизация»
14 сентября в 20:00 Оборотень
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше