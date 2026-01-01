The Hatters 10 лет

Сольный концерт группы The Hatters в КСК «Экспресс»

В КСК «Экспресс» пройдет сольный концерт группы The Hatters. Зрителей ожидает яркая программа, где прозвучат хиты, такие как Целый мир , Москва никогда не спит и Рок-звезда .

О группе

The Hatters известны своим уникальным стилем, который удачно сочетает элементы поп-музыки и рока. Энергичные выступления и харизматичные исполнители делают каждое шоу незабываемым.

Кому подойдет концерт

Концерт будет интересен не только поклонникам The Hatters, но и всем любителям зажигательной музыки и качественного зрелища. Живое исполнение и динамичная атмосфера гарантируют отличное настроение!