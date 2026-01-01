The Hatters 10 лет

Юбилейный концерт группы The Hatters

В Пермь приезжает группа The Hatters с большим сольным концертом в клубе «Свобода Concert Hall». Это событие приурочено к 10-летнему юбилею коллектива, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и ярким выступлениям.

На концерте зрители смогут услышать самые известные хиты, такие как Moscow Never Sleeps и Rock Star. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для поклонников инди-музыки и всех фанатов группы.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением любимых треков и стать частью незабываемого вечера!