The Hatters 10 лет
The Hatters 10 лет

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт группы The Hatters

В Пермь приезжает группа The Hatters с большим сольным концертом в клубе «Свобода Concert Hall». Это событие приурочено к 10-летнему юбилею коллектива, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и ярким выступлениям.

На концерте зрители смогут услышать самые известные хиты, такие как Moscow Never Sleeps и Rock Star. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для поклонников инди-музыки и всех фанатов группы.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением любимых треков и стать частью незабываемого вечера!

Купить билет на концерт The Hatters 10 лет

Март
24 марта вторник
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 3500 ₽

