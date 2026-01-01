The Hatters 10 лет

Юбилейный концерт группы The Hatters в Новосибирске

В ЭкспоЦентре «Новосибирск» пройдет сольный концерт группы «The Hatters», который приурочен к десятилетию их творческой деятельности. Этот вечер станет настоящим подарком для поклонников инди-музыки и фантов группы.

Зрители смогут насладиться как знаменитыми хитами, так и новыми композициями, которые группа презентует на этом знаковом событии. «The Hatters» известны своим уникальным стилем, сочетая в музыке элементы фолка, регги и ска.

Не упустите возможность стать части этого музыкального события, которое обещает быть незабываемым!