The Hatters 10 лет

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

«The Hatters»: юбилейный концерт в Рязани

С 2013 года группа «The Hatters» покоряет сердца зрителей своим уникальным стилем, сочетая элементы фолка, рока и цыганской музыки. В этом году они отмечают свое 10-летие большим юбилейным концертом в Рязани, который состоится в ДС Олимпийский.

Специальный формат

Концерт обещает быть особенным: зрителей ждут новые аранжировки любимых хитов и уникальные музыкальные номера. Группа планирует исполнить как старые, так и свежие композиции, позволяя каждому зрителю вспомнить былые времена и насладиться новой музыкой.

Ошеломляющее шоу

«The Hatters» известны не только своей музыкой, но и захватывающим сценическим шоу. Выбор оригинального оформления, красочных костюмов и живого исполнения создадут атмосферу, которая надолго запомнится каждому, кто посетит мероприятие.

Приглашение

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Приходите и наслаждайтесь творчеством «The Hatters» в компании друзей и единомышленников.

В других городах
Март
13 марта пятница
20:00
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2

В ближайшие дни

Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
6+
Эстрада
Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
12 марта в 19:00 Студенческий дворец культуры РГАТУ
от 1300 ₽
Танцы Минус
16+
Поп Рок
Танцы Минус
21 марта в 19:00 Рязанская филармония
от 3200 ₽
Tardigrade Inferno
16+
Поп
Tardigrade Inferno
24 апреля в 20:00 Art Club Площадка
от 2000 ₽
