The Hatters — 10 лет
Киноафиша The Hatters — 10 лет

The Hatters — 10 лет

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт группы The Hatters в Челябинске

В Челябинске состоится сольный концерт группы The Hatters, известной своим уникальным стилем, который объединяет элементы лоуфай-блюза и панка. Коллектив отмечает десятилетие своего существования и готов порадовать поклонников популярными хитами.

В программе вечера — такие музыкальные композиции, как «Целую тебя» и «Юра, Юра», которые уже успели полюбиться многим. Концерт пройдет в уютной атмосфере МТС Холл, что создаст идеальные условия для общения с музыкой и артистами.

Это событие станет настоящим праздником для всех любителей инди-музыки и поклонников творчества The Hatters. Не упустите возможность насладиться музыкой любимой группы и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт The Hatters — 10 лет

Март
29 марта воскресенье
20:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 3000 ₽

