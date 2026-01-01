The Hatters — 10 лет

Сольный концерт группы The Hatters в Челябинске

В Челябинске состоится сольный концерт группы The Hatters, известной своим уникальным стилем, который объединяет элементы лоуфай-блюза и панка. Коллектив отмечает десятилетие своего существования и готов порадовать поклонников популярными хитами.

В программе вечера — такие музыкальные композиции, как «Целую тебя» и «Юра, Юра», которые уже успели полюбиться многим. Концерт пройдет в уютной атмосфере МТС Холл, что создаст идеальные условия для общения с музыкой и артистами.

Это событие станет настоящим праздником для всех любителей инди-музыки и поклонников творчества The Hatters. Не упустите возможность насладиться музыкой любимой группы и зарядиться положительными эмоциями!