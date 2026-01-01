The Hatters — 10 лет

Оповещения от Киноафиши
Сольный концерт группы «The Hatters» в Самаре

В Самаре на МТЛ Арена состоится большой сольный концерт известной группы «The Hatters». Коллектив отмечает своё 10-летие и подготовил для зрителей яркую программу.

На концерте гости смогут насладиться не только любимыми хитами, но и новыми композициями. Это событие будет особенно интересно поклонникам рок-музыки и фанатам группы.

Группа «The Hatters» известна своим уникальным стилем, сочетающим элементы фолка, рок и панка, что делает её концерт незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого знакового события!

Апрель
17 апреля пятница
20:00
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
от 2800 ₽

Кирпичи. И снова с вами
16+
Рок Хип-хоп
Кирпичи. И снова с вами
6 марта в 20:00 Куйбышев
от 1200 ₽
Этно-шоу Zainetdin. Голос Нового Востока
18+
Этно
Этно-шоу Zainetdin. Голос Нового Востока
21 мая в 20:00 Максимилианс
от 1500 ₽
Крематорий. Юбилейный концерт
16+
Рок
Крематорий. Юбилейный концерт
14 марта в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1500 ₽
