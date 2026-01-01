The Hatters — 10 лет

Сольный концерт группы «The Hatters» в Самаре

В Самаре на МТЛ Арена состоится большой сольный концерт известной группы «The Hatters». Коллектив отмечает своё 10-летие и подготовил для зрителей яркую программу.

На концерте гости смогут насладиться не только любимыми хитами, но и новыми композициями. Это событие будет особенно интересно поклонникам рок-музыки и фанатам группы.

Группа «The Hatters» известна своим уникальным стилем, сочетающим элементы фолка, рок и панка, что делает её концерт незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого знакового события!