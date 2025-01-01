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The Good Company
Билеты от 1000₽
Киноафиша The Good Company

The Good Company

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Старый добрый рок в хорошей компании

Так музыканты решили назвать свою команду. Это сравнительно молодая кавер-группа, которая уже успела завоевать симпатии любителей «старого доброго рока».

Репертуар группы

Репертуар The Good Company основан на незабываемых хитах таких групп, как The Beatles, Deep Purple, Rolling Stones, Pink Floyd, Queen, Gary Moore и других популярных исполнителей.

Особенности кавер-исполнений

Статус кавер-группа подразумевает перепевку композиций, получивших признание в чьем-либо исполнении ранее. Задача музыкантов таких групп — не подражать первоисточнику, а придать исполнению оттенок индивидуальности.

Успех музыкантов

Музыканты The Good Company успешно справляются с этой задачей, добавляя свою уникальность в каждое произведение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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