The Doors tribute show
Киноафиша The Doors tribute show

The Doors tribute show

О концерте

Трибьют в честь The Doors в Rhythm & Blues Cafe

В Rhythm & Blues Cafe пройдет уникальный трибьют-проект, посвященный одной из самых культовых групп в истории рок-музыки — The Doors. Это вечер, который станет настоящим событием для всех поклонников психоделического рок-н-ролла 60-х и 70-х годов.

Звезды московской музыкальной сцены

На сцене выступят:

  • Нэш Тавхелидзе (вокал, гитара) — его голос и энергетика позволят вам почувствовать, как будто Джим Моррисон снова рядом.
  • Вадим Иващенко (гитара) — виртуозные гитарные партии, которые откроют перед вами мир психоделического звучания.
  • Николай Добкин (орган) — гипнотические аккорды органа создадут уникальную атмосферу The Doors.
  • Антон Лукьянчук (барабаны) — мощный ритм, который будет стучать в унисон с вашим сердцем.

Атмосфера свободы и экспериментов

Эти талантливые музыканты воссоздадут магию рок-эпохи. Готовьтесь к вечеру, полному свободы, экспериментов и глубоких смыслов, которые так ярко звучат в музыке The Doors.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Июль
1 июля среда
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

