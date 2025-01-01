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The Demons
Киноафиша The Demons

Спектакль The Demons

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Филососфский спектакль о любви и страсти в Театре им. Ленсовета

Спектакль «The Demons» основан на философских размышлениях о природе любви и человеческих отношениях. Как говорит режиссёр Анна Алексахина, многие люди не умеют любить. Они зациклены на себе, становятся рабами своих чувств и эгоистичны, не заботясь о желаниях и чувствах другого.

Жертвенность и труд

В библейском понимании любовь — это жертвенное чувство. Она не может требовать, а представляет собой огромный труд. Это не борьба за власть, не предмет торга, и не желание подчинить партнёра. Стремление контролировать мысли и чувства любимого приводит к тому, что любовь превращается в войну. Это не безумная страсть, а часто болезненная схватка, в которой страдают оба.

Проблемы и уроки любви

«Я хочу знать, где он, что он думает, что чувствует, контролировать каждое его движение», — отмечает Алексахина. Эти стремления печальны и сложно осознаваемы. О том, как непросто любить и учиться любви, и рассказывает пьеса «Демоны».

Приглашаем вас погрузиться в мир сложных и глубоких человеческих эмоций, где каждый сможет увидеть отражение собственных переживаний и столкнуться с истинной природой любви.

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Анна Алексахина
Олег Федоров
Римма Саркисян
Олег Андреев
Сергей Перегудов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

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