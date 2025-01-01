The Dartz. «День тотальной заботы о себе». Презентация сингла

Летний концерт The Dartz: новый сингл и фолк-рок в лучших традициях

27 июля в клубе «16 Тонн» пройдет традиционный летний концерт группы The Dartz. Музыканты представят новый сингл, который стал первой новинкой за четыре года после выхода альбома «Trevlig Resa».

Фолк-рок: расширенные горизонты

The Dartz играют фолк-рок, но это определение не отражает всего спектра звучаний и образов, которые они закладывают в свои альбомы. Для одного фолк-рок — это Fairport Convention, для другого — Калинов Мост, а для третьего — третий альбом Led Zeppelin. След каждого из этих коллективов можно найти в творчестве The Dartz.

Музыкальный стиль и вдохновение

«Так сложилось, что мы выросли на роке шестидесятых», — делятся музыканты. Эта музыка стала не просто любимой, но и частью их жизни. Простые ритмы, честные электрогитары и атмосферные мелодии создают уникальное звучание, которое можно ощутить лишь на живом выступлении.

Во время концерта зрители смогут погрузиться в мир, где музыка становится настоящим искусством, а каждое исполнение — это отдельная история. Не упустите возможность стать частью этого праздника!

Не пропустите!

Приходите 27 июля в «16 Тонн» и насладитесь живым выступлением The Dartz, которое обещает стать настоящим событием для всех поклонников фолк-рока и живой музыки.