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The Dartz. «День тотальной заботы о себе». Презентация сингла
Билеты от 1500₽
Киноафиша The Dartz. «День тотальной заботы о себе». Презентация сингла

The Dartz. «День тотальной заботы о себе». Презентация сингла

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Летний концерт The Dartz: новый сингл и фолк-рок в лучших традициях

27 июля в клубе «16 Тонн» пройдет традиционный летний концерт группы The Dartz. Музыканты представят новый сингл, который стал первой новинкой за четыре года после выхода альбома «Trevlig Resa».

Фолк-рок: расширенные горизонты

The Dartz играют фолк-рок, но это определение не отражает всего спектра звучаний и образов, которые они закладывают в свои альбомы. Для одного фолк-рок — это Fairport Convention, для другого — Калинов Мост, а для третьего — третий альбом Led Zeppelin. След каждого из этих коллективов можно найти в творчестве The Dartz.

Музыкальный стиль и вдохновение

«Так сложилось, что мы выросли на роке шестидесятых», — делятся музыканты. Эта музыка стала не просто любимой, но и частью их жизни. Простые ритмы, честные электрогитары и атмосферные мелодии создают уникальное звучание, которое можно ощутить лишь на живом выступлении.

Во время концерта зрители смогут погрузиться в мир, где музыка становится настоящим искусством, а каждое исполнение — это отдельная история. Не упустите возможность стать частью этого праздника!

Не пропустите!

Приходите 27 июля в «16 Тонн» и насладитесь живым выступлением The Dartz, которое обещает стать настоящим событием для всех поклонников фолк-рока и живой музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

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