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The Dan Barnett Band
Киноафиша The Dan Barnett Band

The Dan Barnett Band

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с Дэном Барнеттом в Петербурге

Тромбонист и певец из Сиднея Дэн Барнетт, чей отец — легендарный басист Клифф Барнетт, стал одной из ярких фигур музыкальной сцены как в Австралии, так и за ее пределами. Его репутация была построена на сотрудничестве с известными музыкантами, включая INXS и Джек Джонсон, и на участии в крупных музыкальных фестивалях.

Гастроли по всему миру

Дэн активно гастролирует, представляя свою музыку в Европе, Азии, Южной Америке и США. Он стал постоянным участником таких известных фестивалей, как Waiheke JVC Jazz в Новой Зеландии, Havana Jazz Festival на Кубе, и Montreux Jazz в Швейцарии. Его гастрольный график также включает выступления в Сиднее, Аделаиде и Мельбурне.

Стиль и звук

Барнетт записал 9 альбомов с различными ансамблями, которые были тепло приняты критиками. Его талант проявляется не только в качестве певца, но и как музыкального продюсера и педагога. Журналисты отмечают элегантное сочетание в его голосе легкости Фрэнка Синатры и авантюристичности Курта Эллинга. Профессионалы утверждают, что Дэн создал уникальный стиль, который репрезентует его индивидуальность в музыке.

Отзывы критиков

Критики отмечают, что Дэн Барнетт обладает «одним из самых приятных голосов в австралийской музыке», и его исполнение «возвращает к истокам старой школы». Его музыка сочетает в себе традиции с современными веяниями, что делает ее актуальной и интересной для широкой аудитории.

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В других городах
Сентябрь
6 сентября воскресенье
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7

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