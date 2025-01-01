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The Dan Barnett Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша The Dan Barnett Band

The Dan Barnett Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка в ритме Нью Орлеанса: The Dan Barnett Band в джаз-клубе Игоря Бутмана

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием The Dan Barnett Band, который выступит в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Этот коллектив известен своим мастерским исполнением свинга, грува, боссанова и бугалу, а также интерпретацией классических произведений из Great American Songbook.

Что ожидать от концерта

В программе вечера - как оригинальные композиции, так и известные джазовые стандарты, которые перенесут вас в атмосферу Нью Орлеанса. Неординарные аранжировки и виртуозная игра музыкантов создают неповторимое звучание, которое легко запоминается и заставляет наслаждаться каждым мгновением.

Интересные факты о The Dan Barnett Band

Коллектив, возглавляемый харизматичным Дэном Барнеттом, известен не только в России, но и за её пределами. Они выступали на различных международных фестивалях и получили признание благодаря своему уникальному стилю и энергии на сцене. В их репертуаре вы найдете как классические джазовые хиты, так и современные интерпретации, которые порадуют как искушенных ценителей, так и новичков в мире джаза.

Когда и где

Концерт состоится в уютном джаз-клубе Игоря Бутмана, который славится атмосферой и качественным звуком. Не пропустите этот вечер, который подарит вам множество приятных эмоций и воспоминаний!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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