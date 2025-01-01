Спектакль The Borsch/The Rose

«The Borsch» и «The Rose» на Новой сцене Александринки

«The Borsch»

Хореографическая драма «The Borsch» погружает зрителей в сложные отношения между родителями и детьми. В центре сюжета — конфликт ожиданий и реальности. Каждый родитель стремится передать свой опыт следующему поколению, надеясь, что их дети оправдают эти надежды. Однако, как показывает практика, правила и нормы старшего поколения не всегда подходят для новых реалий. Это напоминает ситуацию с веником, который потерял свою значимость с появлением пылесоса.

Спектакль исследует неспособность родителей уважать выбор своих детей, что приводит к вечному конфликту «отцов и детей». В главных ролях — обычные продукты: картошка, лук, масло, капуста, морковь, свекла, мясо, соль, перец, томатная паста, чеснок и другие. Эти простые ингредиенты становятся метафорой человеческих отношений.

Автор и исполнитель спектакля — Кристина Чернышова, которая продолжает свой вечный поиск смыслов через телесно-бессознательное самокопание. В команде также хореограф, художник по свету и саунд-дизайнер:

Автор и режиссер: Кристина Чернышова

Кристина Чернышова Хореограф: Кристина Чернышова

Кристина Чернышова Художник по свету: Александр Скрыпник

Александр Скрыпник Саунд-дизайнер: Лидия Корнеева

Продолжительность: 27 минут

«The Rose»

Спектакль «The Rose» — это уникальное соло, рожденное из глубин личного опыта исполнителя. Эта история основана на историческом событии, когда римский император Гелиогабал приказал рассыпать розы на пире, что привело к трагическим последствиям для его недругов. Сюжет лег в основу знаменитой картины британского художника Лоуренса Альма-Тадемы «Розы Гелиогабала».

Визуальный образ утопающих в лепестках роз предвосхищает финальную часть спектакля, где зрители становятся свидетелями оперного пения — смерть в объятиях красоты, воплощенной в звуке и движении. Это глубокое и эмоциональное переживание, которое невозможно передать никому, кроме исполнителя.

Хореограф и исполнитель: Вайлова Диана

Продолжительность: 10 минут