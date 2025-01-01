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The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр
Киноафиша The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр

The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное посвящение величайшему композитору

Грандиозное музыкальное событие — «The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр» — это концерт, посвящённый величайшему итальянскому композитору, аранжировщику и дирижеру Эннио Морриконе. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей музыки, ведь Морриконе — обладатель Золотого Глобуса, Грэмми и двух премий Оскар, признанный мастером саундтреков, ставших неотъемлемой частью классики кино.

Золотая коллекция шедевров Морриконе

В исполнении симфонического оркестра под руководством Вячеслава Шалдышева прозвучат лучшие произведения Эннио Морриконе. Вы услышите музыку, которая сопровождала фильмы культовых режиссеров, таких как Квентин Тарантино, Роман Полански, Брайан Де Пальма и многие другие. Этот концерт станет незабываемым подарком для всех поклонников кино и музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 6 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 17 ноября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1500 ₽

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