Музыкальное посвящение величайшему композитору

Грандиозное музыкальное событие — «The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр» — это концерт, посвящённый величайшему итальянскому композитору, аранжировщику и дирижеру Эннио Морриконе. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей музыки, ведь Морриконе — обладатель Золотого Глобуса, Грэмми и двух премий Оскар, признанный мастером саундтреков, ставших неотъемлемой частью классики кино.

Золотая коллекция шедевров Морриконе

В исполнении симфонического оркестра под руководством Вячеслава Шалдышева прозвучат лучшие произведения Эннио Морриконе. Вы услышите музыку, которая сопровождала фильмы культовых режиссеров, таких как Квентин Тарантино, Роман Полански, Брайан Де Пальма и многие другие. Этот концерт станет незабываемым подарком для всех поклонников кино и музыки.