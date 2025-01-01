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The Best Love Songs
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Киноафиша The Best Love Songs

The Best Love Songs

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лучшее в джазе: Екатерина Черноусова и Игорь Молчанов Jazz-Trio

Приглашаем вас на музыкальное событие, которое подарит незабываемые эмоции и погрузит в мир джаза. В этом концерте выступят выдающиеся артисты: Екатерина Черноусова и Игорь Молчанов, оба обладающие удивительным талантом и многогранным опытом.

Екатерина Черноусова: Звезда современного джаза

Екатерина Черноусова — неординарная певица и виртуозная пианистка. Она является членом Московского Союза композиторов и аранжировщиком. Екатерина регулярно участвует в различных музыкальных фестивалях, включая джазовые. Знаменитый джазовый музыкант Анатолий Кролл назвал её «одним из очарований современного российского джаза».

Екатерина сотрудничала с такими известными артистами, как Игорь Бутман, Валерий Горский, Андреа Бочелли и Ренат Ибрагимов. Она также работала с артистами балета, такими как Екатерина Максимова и Юрий Григорович, а также с легендарными театральными деятелями, включая Олега Табакова и Константина Райкина.

Игорь Молчанов: Мастер клавишных инструментов

Игорь Молчанов — талантливый музыкант с богатым опытом. Он получил музыкальное образование в музыкальной школе в Москве по классу фортепиано и аккордеона. В студенческие годы Игорь активно участвовал в ансамблях, а также служил в военном оркестре и ансамбле песни и пляски ГСВГ.

В 70-х годах он был клавишником в ВИА «Эврика» и работал в Московском объединении музыкальных ансамблей (МОМА). Игорь также выступал на международном фестивале «JAZZ VOICES» в 2015 году в Москве.

Не упустите шанс!

Не пропустите это уникальное событие, где вас ждут лучшие джазовые композиции в исполнении выдающихся артистов. Окунитесь в мир музыки, который способен тронуть душу и оставить незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
4 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
3 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
7 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
5 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽

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