The Best Love Songs

Лучшее в джазе: Екатерина Черноусова и Игорь Молчанов Jazz-Trio

Приглашаем вас на музыкальное событие, которое подарит незабываемые эмоции и погрузит в мир джаза. В этом концерте выступят выдающиеся артисты: Екатерина Черноусова и Игорь Молчанов, оба обладающие удивительным талантом и многогранным опытом.

Екатерина Черноусова: Звезда современного джаза

Екатерина Черноусова — неординарная певица и виртуозная пианистка. Она является членом Московского Союза композиторов и аранжировщиком. Екатерина регулярно участвует в различных музыкальных фестивалях, включая джазовые. Знаменитый джазовый музыкант Анатолий Кролл назвал её «одним из очарований современного российского джаза».

Екатерина сотрудничала с такими известными артистами, как Игорь Бутман, Валерий Горский, Андреа Бочелли и Ренат Ибрагимов. Она также работала с артистами балета, такими как Екатерина Максимова и Юрий Григорович, а также с легендарными театральными деятелями, включая Олега Табакова и Константина Райкина.

Игорь Молчанов: Мастер клавишных инструментов

Игорь Молчанов — талантливый музыкант с богатым опытом. Он получил музыкальное образование в музыкальной школе в Москве по классу фортепиано и аккордеона. В студенческие годы Игорь активно участвовал в ансамблях, а также служил в военном оркестре и ансамбле песни и пляски ГСВГ.

В 70-х годах он был клавишником в ВИА «Эврика» и работал в Московском объединении музыкальных ансамблей (МОМА). Игорь также выступал на международном фестивале «JAZZ VOICES» в 2015 году в Москве.

Не упустите шанс!

Не пропустите это уникальное событие, где вас ждут лучшие джазовые композиции в исполнении выдающихся артистов. Окунитесь в мир музыки, который способен тронуть душу и оставить незабываемые впечатления!