The best JAZZ songs

Незабываемый джаз в Ритм Блюз Кафе

В Ритм Блюз Кафе состоится совместное выступление Екатерины Черноусовой и Игоря Молчанова с джаз-трио. Это событие станет прекрасным выбором для ценителей качественной музыки и любителей джаза.

Екатерина Черноусова

Екатерина Черноусова — неординарная певица и виртуозная пианистка, также она является композитором и членом Московского Союза композиторов. Екатерина активно участвует в музыкальных фестивалях, среди которых множество джазовых. Анатолий Кролл, звезда Московской джазовой сцены, высоко оценил её вклад в современный российский джаз, назвав её «одним из его очарований».

Певица делила сцену с такими известными артистами, как И. Бутман, В. Горский и А. Бочелли. Она также активно занимается педагогической деятельностью и является председателем жюри нескольких вокальных конкурсов в России.

Игорь Молчанов

Игорь Молчанов получил музыкальное образование в московской школе по классу фортепьяно и аккордеон. Во время учёбы участник студенческих ансамблей в техникуме и авиационном институте, он также служил в военном оркестре и ансамбле песни и пляски ГСВГ.

В 70-х годах Игорь был клавишником в ВИА «Эврика» в Химках. Его талант и опыт обещают создать незабываемую атмосферу на этом музыкальном вечере.

