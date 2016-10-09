Трибьют-шоу The Beatles в Москве

Трибьют-шоу The BeatLove — это первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles. Эта группа музыкантов настолько похожа на оригинальную ливерпульскую четвёрку, что не раз их принимали за самих The Beatles.

Неповторимая атмосфера

Причины подобного сходства очевидны: красочные костюмы, до мелочей повторяющие оригинальные, манера исполнения, великолепный британский акцент и, конечно, битловское обаяние. Все это создает незабываемую атмосферу ливерпульского музыкального клуба 60-х годов.

Глобальное признание

The BeatLove — трибьют-группа с мировым признанием. За их плечами успешные концерты в Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, на Кипре, в Латвии, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Артисты также активно гастролируют по всей России — от Калининграда до Камчатки.

Уникальные программы и достижения

The BeatLove трижды выступали с эксклюзивной программой The Beatles Symphonic Show с участием симфонического оркестра Глобалис в Москве (Crocus City Hall, 2020 и Международный Дом Музыки, 2021, 2022). Они также известны как участники телешоу Битва каверов на СТС и постоянные гости телепрограмм Доброе утро на Первом канале и Настроение на ТВЦ.

Состав группы

Сергей Родыгин — John Lennon

Глеб Сорокин — Paul McCartney

Евгений Медынский — George Harrison

Виталий Савельев — Ringo Starr

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и дахнуть ароматом 60-х вместе с The BeatLove!