The BeatLove
Киноафиша The BeatLove

The BeatLove

0+
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Трибьют-шоу The Beatles в Москве

Трибьют-шоу The BeatLove — это первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles. Эта группа музыкантов настолько похожа на оригинальную ливерпульскую четвёрку, что не раз их принимали за самих The Beatles.

Неповторимая атмосфера

Причины подобного сходства очевидны: красочные костюмы, до мелочей повторяющие оригинальные, манера исполнения, великолепный британский акцент и, конечно, битловское обаяние. Все это создает незабываемую атмосферу ливерпульского музыкального клуба 60-х годов.

Глобальное признание

The BeatLove — трибьют-группа с мировым признанием. За их плечами успешные концерты в Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, на Кипре, в Латвии, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Артисты также активно гастролируют по всей России — от Калининграда до Камчатки.

Уникальные программы и достижения

The BeatLove трижды выступали с эксклюзивной программой The Beatles Symphonic Show с участием симфонического оркестра Глобалис в Москве (Crocus City Hall, 2020 и Международный Дом Музыки, 2021, 2022). Они также известны как участники телешоу Битва каверов на СТС и постоянные гости телепрограмм Доброе утро на Первом канале и Настроение на ТВЦ.

Состав группы

  • Сергей Родыгин — John Lennon
  • Глеб Сорокин — Paul McCartney
  • Евгений Медынский — George Harrison
  • Виталий Савельев — Ringo Starr

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и дахнуть ароматом 60-х вместе с The BeatLove!

Октябрь
9 октября четверг
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1500 ₽

