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The BeatLove
Киноафиша The BeatLove

The BeatLove

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трибьют-шоу The BeatLove: Погружение в эпоху The Beatles

Трибьют-шоу The BeatLove — это первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles. Это театрально-музыкальное шоу воссоздаёт концерт легендарных «битлов» в мельчайших подробностях, позволяя зрителям насладиться атмосферой 60-х годов.

Официальное признание

Коллектив The BeatLove получил официальное признание от правообладателей группы The Beatles в 2014 году, что подтверждает высокое качество их выступлений. Это не просто концерт — это настоящее путешествие во времени!

Эффект полного погружения

Музыканты шоу тщательно подобраны по типажу и внешнему сходству с оригинальными участниками группы. Винтажные инструменты и костюмы полностью соответствуют оригинальным, а сценические движения, голоса и мимика исполнителей копируются с невероятной точностью.

Мировая известность

The BeatLove — резиденты крупнейших Beatles-фестивалей мира. Коллектив успешно выступает в концертных залах Европы, собирая полные залы зрителей. За плечами у них 11 концертов в Ливерпуле (Великобритания), включая три выступления на главной сцене легендарного клуба Cavern, где когда-то начинали The Beatles.

Не упустите шанс!

Выступление трибьют-шоу The BeatLove — это удивительные впечатления, которые останутся с вами надолго. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 ноября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

The BeatLove

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