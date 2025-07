The BeatLove. Трибьют группы The Beatles

Яркое трибьют-шоу The BeatLove в честь Сергея Родыгина

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный дню рождения Сергея Родыгина — основателя трибьюта The BeatLove и российского «Джона Леннона»! Это яркое и праздничное шоу перенесет вас в эпоху битломании 60-х годов.

Музыка, которая объединяет

Вас ждет живая музыка и легендарные хиты группы The Beatles, которые будут исполняться всем залом. Артисты знают, как создать незабываемую атмосферу не только для преданных фанатов «битлов», но и для всех, кто хочет отлично провести вечер!

Уникальный трибьют в России

The BeatLove — первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles. Музыканты группы настолько похожи на «ливерпульскую четвёрку», что их несколько раз принимали за самих The Beatles. Красочные костюмы, манера исполнения и великолепный британский акцент создают атмосферу настоящего ливерпульского музыкального клуба 60-х годов.

Мировое признание и гастроли

The BeatLove — трибьют-группа с мировым признанием. За плечами коллектива уже концерты на Кипре, в Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Также артисты успешно гастролируют по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Эксклюзивные программы

Группа трижды выступала с эксклюзивной программой The Beatles Symphonic Show, в которой принимал участие симфонический оркестр «Глобалис». Эти концерты прошли в Москве в Crocus City Hall в 2020 году, а также в Международном Доме Музыки в 2021 и 2022 годах.

Состав группы

Сергей Родыгин — John Lennon

Глеб Сорокин — Paul McCartney

Евгений Медынский — George Harrison

Виталий Савельев — Ringo Starr

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться волшебством музыки The Beatles вместе с The BeatLove!