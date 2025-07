The BeatLove. Битлз трибьют-шоу

Концерт The BeatLove: Погружение в эпоху битломании

Выступление The BeatLove — это идеальный подарок для всех фанатов группы The Beatles. Это шоу является первым и единственным в России официальным трибьютом легендарной группы, признанным правообладателями. The BeatLove не имеет аналогов в стране.

Неповторимое шоу

Музыканты группы мастерски воссоздают на сцене атмосферу концертов The Beatles в мельчайших подробностях. Каждый участник группы тщательно подобран по типажу и внешнему сходству с «битлами». Костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным, что делает выступление особенно аутентичным.

Артисты не только выглядят как их кумиры, но и тщательно копируют их вокальную манеру, мимику и движения. Это создает уникальное впечатление, словно вы попали на концерт самой группы.

Гастрольная деятельность

За плечами коллектива — 24 концерта в Испании, выступления в Латвии, Эстонии, Казахстане и многочисленные гастроли по России, от Ростова-на-Дону до Владивостока. Каждое выступление The BeatLove — это незабываемое шоу, которое, словно машина времени, переносит вас в эпоху битломании 60-х!

Информация о мероприятии

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.