The Beatles Festival

Юбилейный Битлзфест в Москве

Главное событие отечественной битломании возвращается! 11 октября 2025 года в московском клубе BASE состоится юбилейный Битлзфест. В этом году фестиваль будет особенно масштабным: организатору, порталу Beatles.ru, исполняется 25 лет, а само мероприятие станет уже двадцатым по счёту за всю историю проекта. Зрителей ждет пять часов живой музыки, лучшие кавер-группы страны и специальные гости из-за рубежа, чтобы вновь погрузиться в атмосферу «ливерпульской четверки».

Место проведения

BASE — одна из лучших концертных площадок страны с отличным звуком, современным светом и уютной атмосферой. Клуб давно известен как место, где проходят самые яркие концерты мировых и отечественных звёзд — идеальное пространство для Битлзфеста.

Специальная программа

Фестиваль приурочен к 85-летию Джона Леннона, которое отмечается 9 октября, и станет местом встречи друзей, поклонников The Beatles и просто любителей хорошей музыки. Уникальная программа готовится только для этого вечера — второго такого концерта не будет. Не упустите шанс стать частью самого масштабного битломанского события России!

Участники и программы

Meat The Beetles - «The White Album» (Стамбул, Турция)

- «The White Album» (Стамбул, Турция) Dans Ramblers - «Help!» / «Rubber Soul» 60th Anniversary

- «Help!» / «Rubber Soul» 60th Anniversary The Beatlove - «Past Masters Vol.1»

- «Past Masters Vol.1» Корней и Zebra Band - «Past Masters Vol.2»

- «Past Masters Vol.2» Good Orchestra - The Beatles Tribute

О выступлениях

Meat The Beetles — главная турецкая трибьют-группа The Beatles, основанная в 2009 году. Коллектив стремится передать не только звук, но и дух The Beatles, участвуя в международных фестивалях.

Dans Ramblers — постоянные участники мероприятий в Москве и дважды представляли Россию на «Неделе Битлз» в Ливерпуле. На Битлзфесте 2025 года они представят специальную программу, посвященную юбилеям альбомов «Help!» и «Rubber Soul».

The Beatlove — официальный российский трибьют группы, который исполнит программу, посвящённую первой пластинке сборника «Past Masters».

Корней и Zebra Band — коллектив, специализирующийся на песнях, которые The Beatles никогда не исполняли вживую. В этом году они представят программы по второй пластинке сборника «Past Masters».

Good Orchestra — откроет фестиваль своим выступлением в формате классического биг-бэнда. Музыканты исполнят авторские аранжировки главных хитов The Beatles, создавая неповторимую атмосферу.

Проведение и атмосфера

Ведущий фестиваля — Олег Мартишин, а DJ — DJ kRu. Встречаемся на уникальном фестивале для всех меломанов и любителей рок-музыки, который проходит в Москве только раз в году!