Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
The Beatles Festival
Билеты от 2000₽
Киноафиша The Beatles Festival

The Beatles Festival

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный Битлзфест в Москве

Главное событие отечественной битломании возвращается! 11 октября 2025 года в московском клубе BASE состоится юбилейный Битлзфест. В этом году фестиваль будет особенно масштабным: организатору, порталу Beatles.ru, исполняется 25 лет, а само мероприятие станет уже двадцатым по счёту за всю историю проекта. Зрителей ждет пять часов живой музыки, лучшие кавер-группы страны и специальные гости из-за рубежа, чтобы вновь погрузиться в атмосферу «ливерпульской четверки».

Место проведения

BASE — одна из лучших концертных площадок страны с отличным звуком, современным светом и уютной атмосферой. Клуб давно известен как место, где проходят самые яркие концерты мировых и отечественных звёзд — идеальное пространство для Битлзфеста.

Специальная программа

Фестиваль приурочен к 85-летию Джона Леннона, которое отмечается 9 октября, и станет местом встречи друзей, поклонников The Beatles и просто любителей хорошей музыки. Уникальная программа готовится только для этого вечера — второго такого концерта не будет. Не упустите шанс стать частью самого масштабного битломанского события России!

Участники и программы

  • Meat The Beetles - «The White Album» (Стамбул, Турция)
  • Dans Ramblers - «Help!» / «Rubber Soul» 60th Anniversary
  • The Beatlove - «Past Masters Vol.1»
  • Корней и Zebra Band - «Past Masters Vol.2»
  • Good Orchestra - The Beatles Tribute

О выступлениях

Meat The Beetles — главная турецкая трибьют-группа The Beatles, основанная в 2009 году. Коллектив стремится передать не только звук, но и дух The Beatles, участвуя в международных фестивалях.

Dans Ramblers — постоянные участники мероприятий в Москве и дважды представляли Россию на «Неделе Битлз» в Ливерпуле. На Битлзфесте 2025 года они представят специальную программу, посвященную юбилеям альбомов «Help!» и «Rubber Soul».

The Beatlove — официальный российский трибьют группы, который исполнит программу, посвящённую первой пластинке сборника «Past Masters».

Корней и Zebra Band — коллектив, специализирующийся на песнях, которые The Beatles никогда не исполняли вживую. В этом году они представят программы по второй пластинке сборника «Past Masters».

Good Orchestra — откроет фестиваль своим выступлением в формате классического биг-бэнда. Музыканты исполнят авторские аранжировки главных хитов The Beatles, создавая неповторимую атмосферу.

Проведение и атмосфера

Ведущий фестиваля — Олег Мартишин, а DJ — DJ kRu. Встречаемся на уникальном фестивале для всех меломанов и любителей рок-музыки, который проходит в Москве только раз в году!

Купить билет на концерт The Beatles Festival

Помощь с билетами
Октябрь
11 октября суббота
17:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽

Фотографии

The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival The Beatles Festival

В ближайшие дни

Sunday Family Jazz
0+
Джаз
Sunday Family Jazz
12 октября в 17:00 Jam Club
от 700 ₽
6+
Балет «Щелкунчик» театра им. Н. Сац
25 декабря в 14:00 КЦ «Меридиан»
от 500 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
14 декабря в 18:30 Still Standup Moscow
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше