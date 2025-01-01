The Beatles. ABBA

Блистательные аранжировки популярной четверки

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Максима Алексеева представит инструментальные аранжировки бессмертных хитов двух величайших групп XX века — The Beatles и ABBA. Эти коллективы навсегда изменили музыкальную сцену, и их песни по-прежнему находят отклик у слушателей по всему миру.

Программа

В программе концерта прозвучат легендарные композиции британской рок-группы The Beatles и шведского квартета ABBA. Музыка The Beatles, чьи синглы ставили рекорды по тиражам и породили битломанию, продолжает вдохновлять поклонников разных возрастов. ABBA, в свою очередь, оставила неизгладимый след в истории поп-музыки, с ее хитами, которые до сих пор звучат в эфире радиостанций и на сценах мира.