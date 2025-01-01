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The Beatles. ABBA
Киноафиша The Beatles. ABBA

The Beatles. ABBA

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Блистательные аранжировки популярной четверки

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Максима Алексеева представит инструментальные аранжировки бессмертных хитов двух величайших групп XX века — The Beatles и ABBA. Эти коллективы навсегда изменили музыкальную сцену, и их песни по-прежнему находят отклик у слушателей по всему миру.

Программа
В программе концерта прозвучат легендарные композиции британской рок-группы The Beatles и шведского квартета ABBA. Музыка The Beatles, чьи синглы ставили рекорды по тиражам и породили битломанию, продолжает вдохновлять поклонников разных возрастов. ABBA, в свою очередь, оставила неизгладимый след в истории поп-музыки, с ее хитами, которые до сих пор звучат в эфире радиостанций и на сценах мира.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 800 ₽

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