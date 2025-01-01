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The Banned
Киноафиша The Banned

The Banned

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Неповторимый концерт трио «Зэ Бэнд»

Трио «Зэ Бэнд» — это настоящие рокеры с опытом, которые приглашают зрителей на незабываемый концерт, где прозвучат лучшие хиты мировой рок-истории. В их репертуаре — самые знаковые композиции 90-х и 2000-х, а также немного импровизации, которая добавит особый шарм к вечеру.

Рок-ренессанс

Концерт «The Banned» — это хит-парад рок-ренессанса, в котором собраны песни групп, ставших легендами жанра. Зрители услышат произведения таких коллективов, как Red Hot Chili Peppers, Oasis, Green Day, Muse, The Offspring, Placebo и Blur. Эти группы стали символами своей эпохи и по праву занимают особое место в сердцах поклонников рок-музыки.

Путешествие сквозь время

Но «Зэ Бэнд» не ограничивается только хитовыми треками из 90-х и 2000-х. Коллектив отправляет своих слушателей в пространственно-временное путешествие по рок-шлягерам последних 50 лет — от 1970-х до наших дней. Каждый концерт становится уникальным событием, полным ностальгии и энергии.

Уютная атмосфера Рок-бара Треугольник

Для полного погружения в атмосферу концерта, зрителей ждут мастерство барменов Рок-бара Треугольник и незабываемая музыка от DJ на Rockoteka. Удобное обслуживание официантами поможет продлить ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Приходите и наслаждайтесь живым звуком и энергией рок-н-ролла!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 9 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Metallica Tribute Show
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15 августа в 21:30 Треугольник
от 1000 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
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Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
7 августа в 18:00 Khosta Spot
от 1600 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
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Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
12 августа в 18:00 Khosta Spot
от 1600 ₽
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