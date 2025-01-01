That Zeppelin

Оглушительный трибьют классике мирового рока

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим праздником для любителей классического рока. Этот трибьют обещает перенести вас в атмосферу легендарных рок-выступлений!

Состав участников

Николай Кудрявцев — вокал

— вокал Евгений Павлов — барабаны

— барабаны Евгений Мазаев — гитара

— гитара Марьяна Данилова — клавишные

— клавишные Григорий Харитонов — бас

Что вас ждет?

На концерте прозвучат хиты, которые навсегда изменили мир музыки. Участники коллектива исполнят лучшие композиции таких групп, как The Beatles, Led Zeppelin и Pink Floyd. Это не просто выступление — это дань уважения культовым произведениям, которые вдохновили поколения.

Интересные факты

Каждый из участников группы имеет богатый опыт в музыкальной индустрии. Николай Кудрявцев, например, известен своим мощным голосом и харизмой на сцене. Евгений Мazaев — виртуоз на гитаре, который привнесет в композиции свою уникальную интерпретацию.