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That Zeppelin
Киноафиша That Zeppelin

That Zeppelin

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Оглушительный трибьют классике мирового рока

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим праздником для любителей классического рока. Этот трибьют обещает перенести вас в атмосферу легендарных рок-выступлений!

Состав участников

  • Николай Кудрявцев — вокал
  • Евгений Павлов — барабаны
  • Евгений Мазаев — гитара
  • Марьяна Данилова — клавишные
  • Григорий Харитонов — бас

Что вас ждет?

На концерте прозвучат хиты, которые навсегда изменили мир музыки. Участники коллектива исполнят лучшие композиции таких групп, как The Beatles, Led Zeppelin и Pink Floyd. Это не просто выступление — это дань уважения культовым произведениям, которые вдохновили поколения.

Интересные факты

Каждый из участников группы имеет богатый опыт в музыкальной индустрии. Николай Кудрявцев, например, известен своим мощным голосом и харизмой на сцене. Евгений Мazaев — виртуоз на гитаре, который привнесет в композиции свою уникальную интерпретацию.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 800 ₽

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