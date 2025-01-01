Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тейки
Киноафиша Тейки

Тейки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комики соберутся, чтобы поделиться своими "хот-тейками"

Комики соберутся, чтобы поделиться своими «хот-тейками» — спорными мнениями на темы, которые обычно вызывают бурные обсуждения и противоречия в обществе. Каждый из выступающих попытается убедить зрителей и своих коллег в своей правоте. Это будет не только весело, но и познавательно! Получится ли у них это? Приходите и узнайте сами.

Когда и где?

Двери театра откроются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть сделать заказ в баре, который закрывается после начала представления.

Чем будет интересен спектакль?

«Спорные мнения» — это уникальная возможность увидеть, как комики с юмором подходят к серьезным темам. Каждый из них готов отстаивать свою точку зрения, что создаст незабываемую атмосферу и множество шуток. Не упустите шанс стать частью этого необычного шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Stand Up: Гурам Амарян и друзья
18+
Юмор
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
11 сентября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1200 ₽
Standup Bar. Надёжный микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
13 августа в 20:00 Standup Bar
от 200 ₽
Знакомство с органом
16+
Классическая музыка
Знакомство с органом
30 ноября в 12:00 Свердловская филармония
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше