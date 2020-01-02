Оповещения от Киноафиши
Тевье-молочник
Киноафиша Тевье-молочник

Спектакль Тевье-молочник

12+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О спектакле

Тевье-молочник: история любви и надежды

Спектакль Сергея Федотова рассказывает непростую, но вдохновляющую историю Тевье-молочника. Эта постановка пронизана любовью, добром и оптимизмом, что особенно важно в наше время.

Тонкий еврейский юмор

В спектакле активно используется тонкий еврейский юмор, который становится своеобразным щитом. Он защищает персонажей от безысходности и помогает увидеть свет даже в самых мрачных событиях.

Судьба целого народа

История Тевье-молочника – это не только личная трагедия, но и отражение судьбы многострадального народа, который прошёл через века испытаний. В этом контексте смирение главного героя приобретает особое значение.

Жизненная позиция

Смирение Тевье – это не просто пассивное принятие судьбы. Это жизненная позиция, позволяющая сохранить веру и человечность даже в самые тяжёлые времена. Спектакль поднимает важные вопросы о жизни, любви и надежде, находя в них смысл и силу.

Март
28 марта суббота
15:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 2500 ₽
В других городах
Март
23 марта понедельник
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 2000 ₽

Фотографии

Тевье-молочник Тевье-молочник Тевье-молочник Тевье-молочник Тевье-молочник Тевье-молочник Тевье-молочник Тевье-молочник Тевье-молочник

