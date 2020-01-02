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Тевье-молочник
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тевье-молочник

Спектакль Тевье-молочник

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Тевье-молочник»: История, полная любви и надежды

Спектакль Сергея Федотова рассказывает непростую и трогательную историю Тевье-молочника, героя, который стал символом стойкости и жизненной силы. Эта постановка пронизана любовью, добром и оптимизмом, что делает её особенно актуальной в наше время.

Еврейский юмор как щит

Тонкий еврейский юмор в спектакле становится своеобразным щитом, защищающим от безысходности. Он позволяет персонажам и зрителям увидеть свет даже в самых мрачных событиях. Этот аспект спектакля делает его не только глубоко эмоциональным, но и наполненным жизненной энергией.

Судьба народа в судьбе Тевье

История Тевье — это не просто личная трагедия. Это отражение судьбы целого народа, многострадального и терпеливого, который прошел через века испытаний. В контексте спектакля смирение Тевье приобретает особое значение. Это не пассивное принятие судьбы, а активная жизненная позиция, которая помогает сохранить веру и человечность даже в самые тяжелые времена.

Интересные факты о спектакле

Спектакль «Тевье-молочник» основан на произведении Шолом-Алейхема и уже много лет радует зрителей своим глубоким содержанием и яркими персонажами. Постановка сочетает в себе традиционные еврейские песни и танцы, что создает уникальную атмосферу и погружает зрителей в мир еврейской культуры.

Не упустите возможность увидеть этот впечатляющий спектакль и насладиться историей, которая трогает сердца и заставляет задуматься о важном.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

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