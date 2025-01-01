Меню
Теуникова & КоМПОзит
Теуникова & КоМПОзит

Теуникова & КоМПОзит

16+
16+
О концерте/спектакле

Группа Теуникова & КоМПОзит: Экспериментальный Рок и Русская История

Группа Теуникова & КоМПОзит — это уникальное сочетание экспериментального рока и захватывающего путешествия по новейшей русской истории. Их музыка представляет собой нечто большее, чем просто русский рок, который мы привыкли слышать. Это многогранный музыкальный проект, охватывающий широкий диапазон стилей — от авант-рока и техноблюза до фолка и хип-хопа.

Тексты, Наполненные Глубиной

Тексты песен, написанные Юлией Теуниковой, касаются глубоких и важных тем: от Бога и человека до греха и невроза, преступления и наказания, а также истории России и повседневности. Каждая песня — это отдельная история, которая заставляет задуматься и отражает современное состояние общества.

Состав Группы

Группа состоит из талантливых музыкантов:

  • Юлия Теуникова — вокал, акустическая гитара
  • Пётр Акимов — виолончель
  • Борис Долматов — электрогитара
  • Артём Рябов — бас
  • Джон Кукарямба — перкуссия
  • Андрей Панкратов — барабаны

Современный вариант группы существует с 2015 года и продолжает удивлять своих слушателей новыми музыкальными экспериментами и оригинальными текстами.

Не Упустите Возможность

Если вы ищете что-то новое и нестандартное в мире музыки, не упустите возможность посетить концерт группы Теуникова & КоМПОзит. Это будет не просто музыкальное событие, а настоящая культурная поездка, полная эмоций и размышлений.

25 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 700 ₽

