Teufelstanz
Билеты от 1600₽
Teufelstanz

Teufelstanz

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте

TEUFELSTANZ. Концерт в Москве

Если вы собираетесь отпраздновать последние дни осени в компании друзей, обязательно загляните в наш удивительный сказочный город. Подойдя к городским вратам, вы услышите, как стражники опускают забрала, и внезапно раздастся скрип петель. Перед вами распахнутся массивные двери в мир, залитый светом факелов.

Здесь раскинулась небывалая ярмарка: воздух гудит от людского гомона, прилавки ломятся от дивных товаров, а в атмосфере витает пьянящий аромат горячего мёда и свежеиспечённого хлеба. Вдоль мощёной улицы расположены шатры бродячих артистов, которые создают атмосферу праздника. Жонглёры подбрасывают огненные шары, шуты развлекают толпу, а странствующие музыканты настраивают свои инструменты.

Волшебная симфония с TEUFELSTANZ

Среди этого праздничного многоголосья особенно ярко звучит группа TEUFELSTANZ — прославленные менестрели. На протяжении шестнадцати лет они странствуют по свету, собирая древние мелодии и делясь ими с людьми. Их волынки и барабаны творят настоящее чудо, создавая невероятное музыкальное полотно: старинные напевы соседствуют с современными звуками, формируя уникальную симфонию праздника. Каждый звук, словно драгоценный аметист, мерцает в ожерелье времени.

Купить билет на концерт Teufelstanz

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1600 ₽

