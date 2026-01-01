Оповещения от Киноафиши
«Мой друг»
TEUFELSTANZ – Большой сольный концерт в Москве
Билеты от 1000₽
6+
Продолжительность 150 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сольный концерт группы TEUFELSTANZ в клубе Glastonberry

В клубе Glastonberry состоится сольный концерт группы TEUFELSTANZ. Зрителей ожидает яркая музыкальная программа, которая включает в себя два с половиной часа завораживающих мелодий.

Что услышит зритель?

Группа порадует слушателей как мощными боевиками, так и новыми, ещё не изданными композициями. В репертуаре TEUFELSTANZ можно встретить как средневековые ритмы, так и любимые лирические баллады, что сделает каждый момент выступления незабываемым.

Для кого этот концерт?

Концерт станет отличным выбором для поклонников энергичной музыки и атмосферных живых выступлений. Уникальная подача и харизма исполнителей создадут атмосферу, в которой зрители смогут дистанцироваться от повседневности и насладиться качественным музыкальным контентом.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и зарядиться позитивной энергией от TEUFELSTANZ!

Апрель
3 апреля пятница
20:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1000 ₽

